Адесанья победил Веттори в главном бою UFC 263

В главном событии вечера на турнире UFC 263 встретились чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и итальянский боец Марвин Веттори. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Адесанье.

Напомним, в соглавном бою встретились обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено. В третьем раунде Морено одержал победу самбишеном и стал новым чемпионом промоушена в наилегчайшем весе.

Ранее британец Леон Эдвардс победил американца Нейта Диаза в поединке на турнире UFC 263 в полусреднем весе. Эдвардс выиграл бой единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). На счету 29-летнего Эдвардса 19 побед и три поражения в ММА, у 36-летнего Диаза 20 побед и 13 поражений.

Также на турнире сошлись 27-летний российский боец Мовсар Евлоев и 29-летний представитель Канады Хаким Даводу. В результате трёхраундового поединка Мовсар Евлоев одержал победу единогласным решением судей — 29-27, 29-27, 29-27.