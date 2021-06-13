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Морено получил бонус UFC за выступление вечера

Морено получил бонус UFC за выступление вечера
Микаил Гусейнов
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В Глендейле (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 263. После его окончания лига распределила традиционные бонусы между участниками шоу.

Лучшим поединком вечера была признана схватка легковесов Дрю Добера и Брэда Ридела. Оба получили по $ 50 тыс. Бонусами за выступление вечера были отмечены Пол Крэйг и Брэндон Морено, оба также получат по $ 50 тыс. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Пол Крэйг бился с Джамалом Хиллом. Их противостояние открывало основной кард шоу. Крэйг победил досрочно, повредив сопернику руку. Позже выяснилось, что у Хилла вывих. Что касается Морено, он удушающим приёмом победил Дейвисона Фигейреду и отобрал у того титул чемпиона в наилегчайшем весе.

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