Морено получил бонус UFC за выступление вечера

В Глендейле (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 263. После его окончания лига распределила традиционные бонусы между участниками шоу.

Лучшим поединком вечера была признана схватка легковесов Дрю Добера и Брэда Ридела. Оба получили по $ 50 тыс. Бонусами за выступление вечера были отмечены Пол Крэйг и Брэндон Морено, оба также получат по $ 50 тыс. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Пол Крэйг бился с Джамалом Хиллом. Их противостояние открывало основной кард шоу. Крэйг победил досрочно, повредив сопернику руку. Позже выяснилось, что у Хилла вывих. Что касается Морено, он удушающим приёмом победил Дейвисона Фигейреду и отобрал у того титул чемпиона в наилегчайшем весе.