Адесанья после защиты титула назвал следующего соперника

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья после очередной защиты титула назвал желаемого соперника. Минувшей ночью на турнире UFC 263 Адесанья решением судей победил Марвина Веттори. После боя Исраэль сообщил, что ему нужно провести бой с Робертом Уиттакером.

«Следующий соперник? Ну, вы же знаете, старый австралиец, мой главный соперник, как его там, Уиттакер Бобби Наклс. Я нокаутировал его дважды в нашем первом бою. Не знаю, что нас ждёт дальше со всем этим ковидом, но второй бой мы должны провести в Окленде. Рематч пройдёт на моей территории в этот раз. И я скажу когда, это не тебе решать, я решаю. Знаешь почему? Я, мать твою, король», — сказал Адесанья во время флеш-интервью, отвечая на вопрос Джо Рогана.