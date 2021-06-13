Нейт Диаз: Эдвардс победил, но всё равно считаю, что я лучше него

Американский боец ММА Нейт Диаз прокомментировал поражение в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой проходил на турнире UFC 263, был выбран формат с пятью раундами. Поединок проходил все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Эдвардсу. В концовке боя Диаз едва не отправил соперника в нокаут после яркой вспышки, но Эдвардс смог додержаться до конца.

«В настоящей драке в жизни бой был бы закончен. Эдвардс уже не стоял на ногах. Ещё во время тренировок у меня появилась сечка, поэтому мы перенесли бой на месяц. После этого я немного потерял мотивацию.

Да, он победил, но всё равно считаю, что я лучше него», — цитирует Диаза BJ Penn.

Ожидается, что теперь Эдвардс сможет получить титульный бой в UFC. Ранее президент организации Дана Уайт говорил, что победитель получит титульник.