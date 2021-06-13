Эдвардс: Нейт Диаз — настоящий солдат, я стал уважать его ещё больше

Британский боец ММА полусреднего веса Леон Эдвардс прокомментировал победу в поединке с Нейтом Диазом, который проходил на турнире UFC 263. Эдвардс победил единогласным решением судей. В течение пяти раундов британец избивал оппонента, но тот сумел дойти до конца.

«Я попадал по Нейту всем, чем только мог. Отдаю ему должное, он настоящий солдат. Стал сегодня уважать его ещё больше. В последнюю минуту я немного расслабился и он поймал меня. Но что есть, то есть. Я ещё молод, мне 29 лет, продолжаю учиться и расти, жду титульного поединка.

Если честно, я не чувствовал никакого давления. Это был обычный бой. По крайней мере, я воспринимал это именно так», — цитирует Эдвардса BJ Penn.

Ранее сообщалось, что победитель поединка получит титульный бой.