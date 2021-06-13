Адесанья на пресс-конференции после боя ел пиццу

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья после завершения турнира UFC 263 появился на традиционной пресс-конференции. При этом новозеландец нигерийского происхождения снова продемонстрирвал свою экстравагантность и пренебрежение нормами поведения.

На мероприятие он пришёл, поедая пиццу. Стоит также отметить, что на нём была надета яркая рубашка с леопардовым окрасом.

Напомним, Исраэль Адесанья выступил в главном поединке турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США). Его соперником был Марвин Веттори. По итогам пяти раундов Исраэль одержал победу единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. После схватки он заявил, что в следующем бою намерен встретиться с Робертом Уиттакером.