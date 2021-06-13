Морено стал первым в истории чемпионом UFC, родившимся в Мексике

Мексиканский боец ММА Брэндон Морено вошёл в историю UFC. Минувшей ночью на турнире UFC 263 он победил Дейвисона Фигейреду, завершив бой в третьем раунде сабмишеном. В итоге Брэндон стал новым чемпионом организации в легчайшем весе. Морено — первый мексиканский чемпион UFC, родившийся в Мексике. Ранее мексиканцы уже становились чемпионами UFC, но все они родились за пределами своей страны.

Помимо пояса, Морено получил ещё $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Также бонус получил Пол Крэйг. Лучшим поединком вечера была признана схватка легковесов Дрю Добера и Брэда Риддела. Оба получили по $ 50 тыс.

В главном поединке вечера Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Он победил решением судей Марвина Веттори.