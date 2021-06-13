Джон Джонс отреагировал на победу Адесаньи в поединке с Веттори

Американский боец ММА, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс опубликовал новую запись в своём «твиттере». Джонс опубликовал таблицу с результатами бойцов UFC, в которой он занимает первое место с 14 победами. В обновлённой таблице появился Исраэль Адесанья, который победил Марвина Веттори на турнире UFC 263.

«Мне нужно поторопиться и быстрее возвращаться, меня начинают догонять», — написал Джонс.

Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Но с тех пор американский боец так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

Что касается Адесаньи, то он одержал победу решением судей.