Маккинни, нокаутировавший Фреволу за семь секунд, установил рекорд лёгкого дивизиона UFC

В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на «Хила Ривер-Арена» состоялся турнир UFC 263, в предварительном карде которого сошлись 26-летний американский дебютант промоушена Терренс Маккинни и его 31-летний соотечественник Мэтт Фревола.
Маккинни одержал победу нокаутом уже на седьмой секунде поединка. Это является лучшим результатом в лёгком весе и четвёртым нокаутом по скорости в истории UFC, сообщается в «твиттере» UFC News.
Рекордная победа за 7 секунд в дебютном бою Маккинни в UFC
Для Маккинни этот поединок стал дебютным в UFC. В общей сложности на его счету 11 побед и три поражения в ММА. У его соперника две победы, три поражения и одна ничья в UFC при общем рекорде 8-3-1.
В главном событии вечера встречались чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и итальянский боец Марвин Веттори. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Адесанье.
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