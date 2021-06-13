Маккинни, нокаутировавший Фреволу за семь секунд, установил рекорд лёгкого дивизиона UFC

В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на «Хила Ривер-Арена» состоялся турнир UFC 263, в предварительном карде которого сошлись 26-летний американский дебютант промоушена Терренс Маккинни и его 31-летний соотечественник Мэтт Фревола.



Маккинни одержал победу нокаутом уже на седьмой секунде поединка. Это является лучшим результатом в лёгком весе и четвёртым нокаутом по скорости в истории UFC, сообщается в «твиттере» UFC News.

Рекордная победа за 7 секунд в дебютном бою Маккинни в UFC

Для Маккинни этот поединок стал дебютным в UFC. В общей сложности на его счету 11 побед и три поражения в ММА. У его соперника две победы, три поражения и одна ничья в UFC при общем рекорде 8-3-1.



В главном событии вечера встречались чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и итальянский боец Марвин Веттори. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Адесанье.