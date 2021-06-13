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В Федерации бокса России прокомментировали решение Поветкина завершить карьеру

В Федерации бокса России прокомментировали решение Поветкина завершить карьеру
Виталий Весёлый
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отреагировал на решение бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина завершить спортивную карьеру. Такое решение Александр принял сегодня, 13 июня, сообщив при этом, что «годы берут своё».

«Один из самых величайших российских боксёров, который подарил нашим болельщикам яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Он входит в Совет Чемпионов и посещает наши мероприятия. И он продолжит это делать», — приводит слова Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.

Александру Поветкину 41 год. Ранее он рассказал, чем займётся после завершения карьеры.

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