Цзю: я не ожидал такого решения Поветкина
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал решение бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина завершить спортивную карьеру.
«Я не ожидал такого решения Поветкина. Он принял правильное решение. Основная причина — потерял тот огонёк, который включал в работу. Прежде всего — здоровье, Александр, как никто другой, должен смотреть за своим здоровьем. У него есть семья, близкие, родные. Мама, которая, больше чем уверен, желает то же самого своему сыну.
Где дальше Поветкин найдёт себя? Да неважно, уверен, что найдёт. Заниматься детками — самый большой кайф», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Новость по темеЦзю посоветовал Поветкину завершить карьеру
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
21:12
-
20:31
-
20:06
-
19:43
-
19:25
-
18:40
-
17:17
-
15:21
-
14:57
-
13:49
-
12:43
-
11:56
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:04
-
09:34
-
09:24
-
09:11
-
08:20
-
07:22
-
07:19
-
07:08
-
06:54
-
06:14
-
06:04
-
03:35
-
02:52
-
00:35
- 12 июня 2021
-
23:10
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
20:13
-
19:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам