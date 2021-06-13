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Цзю: я не ожидал такого решения Поветкина

Цзю: я не ожидал такого решения Поветкина
Арина Лаврова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал решение бывшего временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александра Поветкина завершить спортивную карьеру.

«Я не ожидал такого решения Поветкина. Он принял правильное решение. Основная причина — потерял тот огонёк, который включал в работу. Прежде всего — здоровье, Александр, как никто другой, должен смотреть за своим здоровьем. У него есть семья, близкие, родные. Мама, которая, больше чем уверен, желает то же самого своему сыну.

Где дальше Поветкин найдёт себя? Да неважно, уверен, что найдёт. Заниматься детками — самый большой кайф», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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