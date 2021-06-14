«Кормит вас Америка». Подписчик отреагировал на фото Волкова с флагом России, тот ответил

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен держит флаг России.

«Замечательный день, чтобы прогуляться с флагом России по набережной! Всех с Днём России, друзья!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.

«По уму вы должны праздновать день Америки, ведь кормит вас она, а не Россия. А то об этом как-то всегда скромно умалчиваете», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Кормит меня мой труд. Не больше и не меньше», — ответил спортсмен.

В ночь с 26 на 27 июня мск Волков сразится с представителем Франции Сирилем Ганом.

