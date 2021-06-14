«Кормит вас Америка». Подписчик отреагировал на фото Волкова с флагом России, тот ответил
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен держит флаг России.
«Замечательный день, чтобы прогуляться с флагом России по набережной! Всех с Днём России, друзья!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.
«По уму вы должны праздновать день Америки, ведь кормит вас она, а не Россия. А то об этом как-то всегда скромно умалчиваете», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Кормит меня мой труд. Не больше и не меньше», — ответил спортсмен.
В ночь с 26 на 27 июня мск Волков сразится с представителем Франции Сирилем Ганом.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 14 июня 2021
-
08:03
- 13 июня 2021
-
21:37
-
21:12
-
20:31
-
20:06
-
19:43
-
19:25
-
18:40
-
17:17
-
15:21
-
14:57
-
13:49
-
12:43
-
11:56
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:04
-
09:34
-
09:24
-
09:11
-
08:20
-
07:22
-
07:19
-
07:08
-
06:54
-
06:14
-
06:04
-
03:35
-
02:52
-
00:35
- 12 июня 2021
-
23:10
-
22:22
-
22:00
-
21:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам