Никита Михалков отреагировал на завершение карьеры Александра Поветкина

Народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал новость о завершении карьеры российского боксёра Александра Поветкина. Соответствующее заявление Поветкин сделал вчера, 13 июня.

«Очень обидно, когда завершается карьера, которая не являла собой ничего знаменательного, и очень отрадно, когда карьеру заканчивает сам человек, достигший в своей профессии практически всего. Умение уйти — это признак таланта.

Я считаю, что Александр Поветкин уходит вовремя, в расцвете сил и сможет ещё сделать очень много, передав своё умение, мастерство и силу воли тем, кто пойдёт его дорогой», — цитирует Михалкова ТАСС.

41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.