Никита Михалков отреагировал на завершение карьеры Александра Поветкина

Народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал новость о завершении карьеры российского боксёра Александра Поветкина. Соответствующее заявление Поветкин сделал вчера, 13 июня.
«Очень обидно, когда завершается карьера, которая не являла собой ничего знаменательного, и очень отрадно, когда карьеру заканчивает сам человек, достигший в своей профессии практически всего. Умение уйти — это признак таланта.
Я считаю, что Александр Поветкин уходит вовремя, в расцвете сил и сможет ещё сделать очень много, передав своё умение, мастерство и силу воли тем, кто пойдёт его дорогой», — цитирует Михалкова ТАСС.
41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.
- 14 июня 2021
-
09:42
-
09:14
-
09:00
-
08:40
-
08:03
- 13 июня 2021
-
21:37
-
21:12
-
20:31
-
20:06
-
19:43
-
19:25
-
18:40
-
17:17
-
15:21
-
14:57
-
13:49
-
12:43
-
11:56
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:04
-
09:34
-
09:24
-
09:11
-
08:20
-
07:22
-
07:19
-
07:08
-
06:54
-
06:14
-
06:04
-
03:35
-
02:52
-
00:35