«Кто выиграет Евро?» Боец MMA А. Емельяненко назвал четырех фаворитов турнира, Франции нет

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил подписчикам угадать, какая сборная станет победителем Евро-2020. Спортсмен предложил на выбор четыре варианта: Англия, Бельгия, Германия, Италия. В список не попала сборная Франции, считающаяся одним из главных фаворитов турнира.
«Кто выиграет Евро?» — написал он в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
Вчера, 13 июня, в группе D сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Также состоялись два матча группы C. В одной из них Австрия переиграла Северную Македонию со счётом 3:1, а во второй Нидерланды вырвали победу на последних минутах драматичного матча со сборной Украины (3:2).
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