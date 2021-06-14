Стерлинг отреагировал на победу Морено над Фигейреду на UFC 263

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поздравил Брендона Морено, который на турнире UFC 263 в минувшие выходные победил Дейвисона Фигейреду и отобрал у того пояс в наилегчайшем весе.

«Я восхищён выступлением Морено. Я тренировался со многими бойцами, как крупнее, так и меньше меня, но техничность этого парня показывает, что всегда есть чему учиться и в чём становиться лучше.

Поздравляю с завоеванием титула чемпиона. Этого не могло не произойти с таким приятным парнем. Ты это заслужил, как и твоя команда, которая находилась рядом с тобой и гналась за мечтой», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Морено вошёл в историю UFC. Он стал первым мексиканским чемпионом лиги, родившимся в Мексике. Ранее мексиканцы уже становились чемпионами UFC, но все они родились за пределами своей страны.