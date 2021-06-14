Генри Сехудо отреагировал на победу Морено над Фигейреду на UFC 263

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поздравил Брэндона Морено с завоеванием титула UFC в наилегчайшем весе.



«Безумно, но в прошлом мы были спарринг-партнёрами. Я всегда знал, что он — особенный парень. Я не удивлён, что он завоевал пояс. Поздравляю, Брэндон, со званием чемпиона и с тем, что ты стал первым мексиканским чемпионом UFC», — написал Сехудо в своём «инстаграме».



Морено на турнире UFC 263 победил Дейвисона Фигейреду, завершив бой в третьем раунде сабмишеном. В итоге Брэндон стал новым чемпионом организации в легчайшем весе. Морено — первый мексиканский чемпион UFC, родившийся в Мексике. Ранее мексиканцы уже становились чемпионами UFC, но все они родились за пределами своей страны.