Генри Сехудо отреагировал на победу Морено над Фигейреду на UFC 263
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поздравил Брэндона Морено с завоеванием титула UFC в наилегчайшем весе.
«Безумно, но в прошлом мы были спарринг-партнёрами. Я всегда знал, что он — особенный парень. Я не удивлён, что он завоевал пояс. Поздравляю, Брэндон, со званием чемпиона и с тем, что ты стал первым мексиканским чемпионом UFC», — написал Сехудо в своём «инстаграме».
Морено на турнире UFC 263 победил Дейвисона Фигейреду, завершив бой в третьем раунде сабмишеном. В итоге Брэндон стал новым чемпионом организации в легчайшем весе. Морено — первый мексиканский чемпион UFC, родившийся в Мексике. Ранее мексиканцы уже становились чемпионами UFC, но все они родились за пределами своей страны.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 14 июня 2021
-
11:14
-
11:02
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:54
-
09:42
-
09:14
-
09:00
-
08:40
-
08:03
- 13 июня 2021
-
21:37
-
21:12
-
20:31
-
20:06
-
19:43
-
19:25
-
18:40
-
17:17
-
15:21
-
14:57
-
13:49
-
12:43
-
11:56
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:04
-
09:34
-
09:24
-
09:11
-
08:20
-
07:22
-
07:19
-
07:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам