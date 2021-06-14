Фьюри: Арум знал, что я не хочу платить Уайлдеру ни цента

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался насчёт третьего поединка с Деонтеем Уайлдером.



«Аруму почти 90 лет. Он всё видел. Всё, что он не знает о боксе, и не стоит знать. И он прекрасно понимал, что я не захочу платить Уайлдеру ни цента, чтобы он отошёл в сторону, когда пришло судебное решение, согласно которому я должен снова драться с ним. Не было никаких шансов, что он сам заплатит 20 миллионов долларов, которые просили люди Уайлдера. Он только что приступил к обустройству стадиона для нашего третьего боя», — приводит слова Тайсона Фьюри Daily Mail.



Бой Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля 2021 года. Ожидается, что на арене будут присутствовать более 20 тысяч болельщиков.



В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.