Веттори оставил пост в «Инстаграме» после поражения от Адесаньи на UFC 263

Итальянский боец смешанных единоборств Марвин Веттори, который проиграл титульный бой Исраэлю Адесанье на турнире UFC 263 в минувшие выходные, прокомментировал поражение.

«Держу голову высоко, боевой дух на высоте – всё хорошо, но надо исправить некоторые ошибки. Одно можно сказать наверняка: «итальянская мечта» жива и здорова. Спасибо всем за поддержку», — написал Веттори в «Инстаграме», прикрепив к тексту фото с боя.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Марвина Веттори.

Напомним, по итогам пяти раундов Исраэль Адесанья победил Марвина Веттори единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. Что касается Веттори, то теперь на его счету 17 побед, пять поражений и одна ничья.

