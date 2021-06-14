Веттори: после боя думал, что победил Адесанью, но он сказал, что это не так

Итальянский боец смешанных единоборств Марвин Веттори, который проиграл титульный бой Исраэлю Адесанье на турнире UFC 263 в минувшие выходные, поделился мыслями о поединке.



«После боя я думал, что я победил, но Адесанья сразу сказал мне, что это не так. Даже несмотря на нашу неприязнь друг к другу, мы должны проявлять уважение. Мы вместе находились в октагоне восемь раундов и провели 40 минут боя. Думаю, я заслужил уважение.



Я считаю, что счёт 50-45 был неправильным решением со стороны судей, но что есть, то есть. В конец концов, мне всего 27 лет. Так что мне остаётся просто работать и подготовиться к новому поединку.



Пауло Коста? Если честно, то я хотел бы уничтожить этого алкоголика, который не может перестать пить. Я определённо хотел бы побить его», — приводит слова Веттори MMAFighting.