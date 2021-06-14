Хаттон: Уайлдер — кровожадный панчер. Фьюри должен быть готов к этому

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон поделился мнением о поединке между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
«Тайсон может недооценивать Деонтея? Да, учитывая его победу в реванше. Это главный вопрос, который мне все задают. Деонтей смущён тем, как закончился их второй бой, так что он будет гораздо решительнее в очередном реванше. Уайлдер — кровожадный панчер. Я видел отрывки видео, где он работал со своим новым тренером. Похоже, что они работают над маскировкой удара. Кроме того, они отрабатывают движения на ногах.
Уайлдер стал более собранным, и он думает о своих действиях. Он всё делает правильно и будет драться до конца, потому что понимает, что это его последний шанс. Фьюри должен быть готов к этому», — приводит слова Хаттона BoxingScene.
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