Марко Хук, который проиграл Поветкину в 2012-м, по-русски обратился к Александру

Немецкий боксёр боснийского происхождения Марко Хук, который в феврале 2012 года проиграл Александру Поветкину, прокомментировал новость о завершении карьеры россиянина. Соответствующее заявление Поветкин сделал вчера, 13 июня.
«Всего наилучшего в будущем», — написал Хук на русском языке в комментариях к соответствующему посту промоутера Андрея Рябинского в «Инстаграме».
Также в комментариях отметился олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев.
«Всему своё время. Отличная карьера, всевозможные титулы», — написал он.
Фото: https://www.instagram.com/ryabinskiy/?hl=ru
Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.
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