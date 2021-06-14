Ломаченко: круг общения? Есть люди, которых я сам отсёк

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, как изменился его круг общения после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

«Что были за восемь месяцев без бокса? Это была перезагрузка. Подготовка к возвращению. Находился дома, подтягивал все свои дела. Перезагружал голову, пересматривал полностью всю свою жизнь и продолжал тренироваться.

Не могу сказать, что была психологическая яма, но момент психологии был. Я действительно много чего пересмотрел в жизни, думал о поступках в моей жизни. Правильных и неправильных.

Круг общения? Самые настоящие остались. Не могу сказать, что у меня был большой круг общения и что половина отсеялась, это будет громко сказано. Но есть люди, которых я сам отсёк», — рассказал Ломаченко в интервью, выложенном в «инстаграм» Lomus Official.

26 июня Ломаченко подерётся с японцем Масаёси Накатани.