Украинский боксёр Ломаченко показал видео, как жонглирует. Кимпембе поставил эмодзи

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как он умеет жонглировать.

В комментариях к посту отметился защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Преснел Кимпембе. Он поставил три восторженных эмодзи, а Ломаченко отреагировал, поставив подмигивающий смайл и эмодзи кулака.

Фото: https://www.instagram.com/p/CQEwL6Nnduv/

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с представителем Японии Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.