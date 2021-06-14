Ломаченко отреагировал на слова Лопеса о суицидальных мыслях Василия

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал слова абсолютного чемпиона в лёгком весе Теофимо Лопеса. Ранее Лопес заявил, что слышал, будто бы у Ломаченко, который проиграл ему в октябре 2020 года, появились мысли о самоубийстве.
«Даже не думал, что вы зададите этот вопрос. Я слишком сильно люблю свою семью и друзей, слишком сильно люблю жизнь, для того чтобы задумываться о том, что он сказал.
Он прямо пользуется… Всё, что лезет в голову, он пытается изложить это. Я вот так додумываю: мне кажется, что я неплохо поселился у него в голове после поединка. Очень неплохо.
Он говорил, что отобрал у меня сердце и душу. Судя по тому, что он после боя просил больше никогда не задавать обо мне вопросы, что это пройденный этап, но каждое интервью не обходится без упоминания моего имени, — наверное, забрал его сердце я, раз он постоянно обо мне думает и говорит. Наверное, вместе с папой внутри они понимают, что бой они не выиграли.
Если будет реванш, у них будут серьёзные проблемы. Потому они всё чаще говорят о переходе в следующую весовую категорию или о Хэйни. Но о желании дать реванш он никогда не говорит», — рассказал Ломаченко в интервью, выложенном в «инстаграме» Lomus Official.
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