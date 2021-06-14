Демиан Майя хочет провести последний бой в карьере с Нейтом Диазом

Боец UFC Демиан Майя обратился к Нейту Диазу с предложением провести поединок, который станет последним в карьере Майи.
«Прошлым вечером я старался как мог, но, к сожалению, не смог показать своё лучшее выступление. Собираюсь двигаться дальше, это уже в прошлом, но понимаю, что время не стоит на месте и мой возраст даёт знать о себе. Надеюсь, что UFC даст мне возможность провести один прощальный бой.
Нейт Диаз, я внимательно слушал тебя на пресс-конференции после турнира и считаю тебя самым настоящим воином. Если UFC готова пойти мне навстречу, то для меня было бы большой честью сразиться с тобой. У меня была долгая карьера, я дрался со многими оппонентами. У меня остался ещё один бой по контракту, и я не хотел бы его тратить на кого-то, кого я не уважаю. Так что, если UFC будет за и ты этого захочешь, то это был бы отличный последний танец», — написал Майя в своём «инстаграме».
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