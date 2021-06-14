Ковингтон — Эдвардсу: тебя едва не побил Диаз, какой тебе титульный бой?

Американский боец ММА Колби Ковингтон раскритиковал британца Леона Эдвардса, который на турнире UFC 263 одержал победу решением судей в поединке с Нейтом Диазом. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель этого боя проведёт титульный поединок в полусреднем весе.

Пятираундовый бой проходил с преимуществом Эдвардса, но он не смог завершить поединок досрочно.

«Я думаю, это очень смешно. Эдвардс говорит, что он является богом, который готов к титульному бою. Парень, ты с трудом побеждаешь легковеса, у которого уже более 10 поражений! И этот парень тебя едва не побил! И ты думаешь, что заслуживаешь титульника?

Эдвардсу надо идти и одержать ещё 10 или 20 побед, если он с таким трудом побеждает Диаза, у которого в моторчике уже нет бензина. Он даже сказал, что у него не было мотивации. А ты испытываешь проблемы в поединке с таким парнем», — цитирует Ковингтона LowKickMMA со ссылкой на Submission Radio.