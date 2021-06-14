Ковингтон — Эдвардсу: тебя едва не побил Диаз, какой тебе титульный бой?

Американский боец ММА Колби Ковингтон раскритиковал британца Леона Эдвардса, который на турнире UFC 263 одержал победу решением судей в поединке с Нейтом Диазом. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель этого боя проведёт титульный поединок в полусреднем весе.
Пятираундовый бой проходил с преимуществом Эдвардса, но он не смог завершить поединок досрочно.
«Я думаю, это очень смешно. Эдвардс говорит, что он является богом, который готов к титульному бою. Парень, ты с трудом побеждаешь легковеса, у которого уже более 10 поражений! И этот парень тебя едва не побил! И ты думаешь, что заслуживаешь титульника?
Эдвардсу надо идти и одержать ещё 10 или 20 побед, если он с таким трудом побеждает Диаза, у которого в моторчике уже нет бензина. Он даже сказал, что у него не было мотивации. А ты испытываешь проблемы в поединке с таким парнем», — цитирует Ковингтона LowKickMMA со ссылкой на Submission Radio.
- 14 июня 2021
-
18:03
-
17:25
-
16:35
-
16:10
-
15:51
-
15:47
-
15:26
-
14:31
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:36
-
13:17
-
13:00
-
12:52
-
12:07
-
11:55
-
11:29
-
11:14
-
11:02
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:54
-
09:42
-
09:14
-
09:00
-
08:40
-
08:03
- 13 июня 2021
-
21:37
-
21:12
-
20:31
-
20:06
-
19:43
-
19:25