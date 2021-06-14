Нейт Диаз: если бы не повреждения, вышел бы в октагон на следующей неделе

Американский боец ММА Нейт Диаз признался, что хочет как можно быстрее провести следующий бой. На турнире UFC 263 он потерпел поражение в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой, имевший пятираундовый формат, дошёл до решения судей. Они единогласно отдали победу Эдвардсу, теперь он сможет сразиться с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
«Я хочу снова драться через три или четыре месяца. Буду готов вернуться. Мне нужно подлечиться. Если бы не повреждения, я бы вышел в октагон на следующей неделе.
Я не был достаточно мотивирован, чтобы тренироваться, ведь я готовился к следующему бою в Техасе, где он и должен был состояться», — цитирует Диаза GiveMeSport.
Ранее президент UFC Дана Уайт признал, что не знает, есть ли будущее у Диаза в организации.
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