Президент UFC раскритиковал Тайрона Вудли и Джейка Пола, которые проведут бой

Президент UFC Дана Уайт в очередной раз негативно отозвался о YouTube-блогерах Джейке Поле и Логане Поле, которые проводят бои по правилам бокса. Ранее Логан Пол провёл выставочный бой с легендой бокса Флойдом Мейвезером, поединок закончился ничьей. Что касается Джейка Пола, то он ранее нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена. Следующим соперником Джейка должен стать бывший боец UFC Тайрон Вудли. Он уже заявил, что в за бой с Полом получит крупнейший гонорар в карьере.

«Джейк не продавал 1 млн платных трансляций. Его брат сделал, Мейвезер сделал. Когда мы последний раз говорили об этом, я сказал, что они постоянно врут о цифрах. Но Логан и Мейвезер действительно добились этого результата.

Вудли? Я слышал всю эту хрень, постоянно слышу. Постоянна ложь. Сколько он там сделает? И он этим гордится. Сплошное дерьмо, так они окружают свой бой хайпом», — цитирует Уайта MMA Fighting.