Уайт подтвердил, что Адесанья и Уиттакер проведут бой в октябре

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, согласно которой чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт очередную защиту титула в поединке с Робертом Уиттакером. Ранее сам Адесанья, победивший на турнире UFC 263 Марвина Веттори, сообщил, что хочет подраться с Уиттакером.
«Мне это нравится в Адесанье. Ещё до боя с Марвином, за два или три дня до него, мы общались. И он сказал, что хочет драться в октябре. Он ещё не провёл бой, но уже говорил о следующем. Мне нравится это.
Адесанья стал чертовски сильным чемпионом. Да, мы организуем ему бой с Уиттакером как можно быстрее.
Проведём бой в Новой Зеландии или Австралии? Я сомневаюсь. Это всё равно, что говорить, что мы в октябре проведём турнир в Канаде. Все сейчас в одной лодке», — цитирует Уайта MMAFighting.
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