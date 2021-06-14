Уайт подтвердил, что Адесанья и Уиттакер проведут бой в октябре

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, согласно которой чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт очередную защиту титула в поединке с Робертом Уиттакером. Ранее сам Адесанья, победивший на турнире UFC 263 Марвина Веттори, сообщил, что хочет подраться с Уиттакером.

«Мне это нравится в Адесанье. Ещё до боя с Марвином, за два или три дня до него, мы общались. И он сказал, что хочет драться в октябре. Он ещё не провёл бой, но уже говорил о следующем. Мне нравится это.

Адесанья стал чертовски сильным чемпионом. Да, мы организуем ему бой с Уиттакером как можно быстрее.

Проведём бой в Новой Зеландии или Австралии? Я сомневаюсь. Это всё равно, что говорить, что мы в октябре проведём турнир в Канаде. Все сейчас в одной лодке», — цитирует Уайта MMAFighting.