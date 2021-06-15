Эдди Хирн: Джошуа никогда не чувствовал, что Фьюри хочет провести этот бой

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксёра, чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, высказался об отмене боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри. По словам Хирна, Джошуа теперь сомневается, что бой двух супертяжеловесов когда-нибудь состоится.

«Джошуа никогда не чувствовал, что Фьюри хочет провести этот бой. Думаю, в голове Энтони уже появилась мысль, что этот бой никогда не состоится. Но я хочу быть настроен более оптимистично, считаю, что поединок состоится.

Если Джошуа нокаутирует Усика, а Фьюри — Уайлдера, то через четыре месяца мы обсудим ещё более крутой бой. Мы всё обсудим», — цитирует Хирна BBC.

Ожидалось, что следующим соперником Джошуа будет Тайсон Фьюри, но тому придётся провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером.