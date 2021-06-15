Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Джошуа никогда не чувствовал, что Фьюри хочет провести этот бой

Эдди Хирн: Джошуа никогда не чувствовал, что Фьюри хочет провести этот бой
Антон Мозговой
Комментарии

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксёра, чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, высказался об отмене боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри. По словам Хирна, Джошуа теперь сомневается, что бой двух супертяжеловесов когда-нибудь состоится.

«Джошуа никогда не чувствовал, что Фьюри хочет провести этот бой. Думаю, в голове Энтони уже появилась мысль, что этот бой никогда не состоится. Но я хочу быть настроен более оптимистично, считаю, что поединок состоится.

Если Джошуа нокаутирует Усика, а Фьюри — Уайлдера, то через четыре месяца мы обсудим ещё более крутой бой. Мы всё обсудим», — цитирует Хирна BBC.

Ожидалось, что следующим соперником Джошуа будет Тайсон Фьюри, но тому придётся провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером.

Новость по теме
Промоутер Джошуа сообщил о согласовании условий контракта на бой с Усиком
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021