Аскар Аскаров встретится с Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 33 в июле

28-летний российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров подписал контракт на бой с 29-летним представителем США Алексом Пересом, сообщает BJ Penn.
Как отмечает источник, поединок возглавит турнир UFC Vegas 33, который запланирован в Неваде на 31 июля.
Напомним, что Аскаров провёл свой последний бой 7 марта на турнире UFC 259, тогда он одержал победу единогласным решением судей над Джозефом Бенавидесом. Таким образом в UFC на его счету три победы кряду в четырёх поединках, его дебютный поединок завершился вничью.
Перес же в своём последнем бою уступил Дейвесону Фигередо в ноябре 2020 года на UFC 255. В семи боях на UFC он потерпел лишь одно поражение.
Отметим, что в рейтинге наилегчайшего веса UFC Аскаров занимает вторую строчку, а Перес – четвёртый.
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