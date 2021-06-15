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Аскар Аскаров встретится с Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 33 в июле

Аскар Аскаров встретится с Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 33 в июле
Вячеслав Моренко
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28-летний российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров подписал контракт на бой с 29-летним представителем США Алексом Пересом, сообщает BJ Penn.

Как отмечает источник, поединок возглавит турнир UFC Vegas 33, который запланирован в Неваде на 31 июля.

Напомним, что Аскаров провёл свой последний бой 7 марта на турнире UFC 259, тогда он одержал победу единогласным решением судей над Джозефом Бенавидесом. Таким образом в UFC на его счету три победы кряду в четырёх поединках, его дебютный поединок завершился вничью.

Перес же в своём последнем бою уступил Дейвесону Фигередо в ноябре 2020 года на UFC 255. В семи боях на UFC он потерпел лишь одно поражение.

Отметим, что в рейтинге наилегчайшего веса UFC Аскаров занимает вторую строчку, а Перес – четвёртый.

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