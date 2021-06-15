Рамзан Кадыров выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Чимаевым
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос, кто, по его мнению, сильнее: бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов или шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в среднем и полусреднем весах.
«Наверное, уже Чимаев сильнее, потому что Хабиб оставил спорт. В своё время лучше был Нурмагомедов. И он это доказал в октагоне.
Хабиб достиг своих целей и ушёл из спорта. И теперь он помогает молодым бойцам. У него своя лига, занимается бизнесом», — приводит слова Кадырова издание «Чечня сегодня», ссылаясь на прямой эфир в «Инстаграме».
Нурмагомедов и Чимаев — непобеждённые бойцы. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, у Хамзата девять побед в девяти боях в MMA.
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