Адесанья поднялся в рейтинге UFC после победы над Веттори

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вернулся в топ-3 сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории, после того как победил Марвина Веттори на турнире UFC 263 в минувшие выходные. Вследствие этого обладатель пояса в полулёгком весе Александер Волкановски опустился на четвёртую строчку. На первых двух местах, как и прежде, располагаются экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший полусредневес Камару Усман.
По одной позиции в сводном рейтинге отыграли Чарльз Оливейра и Роберт Уиттакер, которые теперь идут 10-м и 11-м соответственно. На 12-й строчке обосновался новоиспечённый чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено, ранее не присутствовавший в рейтинге.
Мовсар Евлоев отыграл одно место в рейтинге полулегковесов. Теперь он идёт 13-м.
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