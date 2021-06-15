Адесанья поднялся в рейтинге UFC после победы над Веттори

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вернулся в топ-3 сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории, после того как победил Марвина Веттори на турнире UFC 263 в минувшие выходные. Вследствие этого обладатель пояса в полулёгком весе Александер Волкановски опустился на четвёртую строчку. На первых двух местах, как и прежде, располагаются экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший полусредневес Камару Усман.

По одной позиции в сводном рейтинге отыграли Чарльз Оливейра и Роберт Уиттакер, которые теперь идут 10-м и 11-м соответственно. На 12-й строчке обосновался новоиспечённый чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено, ранее не присутствовавший в рейтинге.

Мовсар Евлоев отыграл одно место в рейтинге полулегковесов. Теперь он идёт 13-м.

