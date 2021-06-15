Сергей Ковалёв обратился к Поветкину, который закончил карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к бывшему регулярному чемпиону WBA Александру Поветкину. Позавчера, 13 июня, Поветкин объявил о завершении карьеры.
«Правильное решение всегда даётся непросто! Поздравляю Александра Поветкина с завершением спортивного пути, в котором, конечно, не всё реализовано, как хотелось бы, но очень многого добившегося в этом чёртовом (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») спортивном мире.
P. S. Очень часто и во многом мы не ценим то, что имеем, и пытаемся завоевать то, что порой нам даже и не нужно. Желаю реализации всего задуманного и крепкого здоровья всей семье. Воспитай достойного преемника. Будь счастлив в окружении родных и близких», — написал Ковалёв в своём «инстаграме».
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