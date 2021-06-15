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Кормье дал совет Макгрегору на случай поражения от Порье

Кормье дал совет Макгрегору на случай поражения от Порье
Александр Насонов
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как, по его мнению, должен поступить Конор Макгрегор в случае поражения от Дастина Порье в третьем поединке, который состоится в июле. По словам Кормье, Макгрегор в этом случае должен попытаться провести третий бой с Нейтом Диазом.

«Если Макгрегор проиграет… Думаю, сегодня Диаз — более крупная звезда, чем тогда. На протяжении всей недели он вызывал безумную реакцию в сравнении со всеми остальными.

Он всю неделю курил непосредственно на сцене. Можно было видеть, как он крутил косяк прямо под столом. Он всех пригласил на свою вечеринку после боя», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

В марте 2016 года Макгрегор проиграл Диазу, который успешно применил удушающий приём во втором раунде. В августе того же года Конор взял реванш, победив раздельным решением судей.

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