Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою Джошуа — Усик

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
«Усику привет огромный, он хороший парень, хороший боксёр. Всем ребятам привет из Украины, все — славяне.
Бой Усик — Джошуа буду смотреть. Конечно, буду болеть за Усика. Однозначно за него. Не знаю, кто победит, но буду надеяться, что Усик выиграет.
Энтони — хороший боксёр, но буду болеть за Усика по-любому. Так особо бокс не смотрю сейчас. Но думаю, что за наших буду по-любому болеть и смотреть», — рассказал Поветкин в прямом эфире в своём «инстаграме».
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