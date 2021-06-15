Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою Джошуа — Усик

Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою Джошуа — Усик
Александр Насонов
Комментарии

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Усику привет огромный, он хороший парень, хороший боксёр. Всем ребятам привет из Украины, все — славяне.
Бой Усик — Джошуа буду смотреть. Конечно, буду болеть за Усика. Однозначно за него. Не знаю, кто победит, но буду надеяться, что Усик выиграет.

Энтони — хороший боксёр, но буду болеть за Усика по-любому. Так особо бокс не смотрю сейчас. Но думаю, что за наших буду по-любому болеть и смотреть», — рассказал Поветкин в прямом эфире в своём «инстаграме».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021