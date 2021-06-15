Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою Джошуа — Усик

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Усику привет огромный, он хороший парень, хороший боксёр. Всем ребятам привет из Украины, все — славяне.

Бой Усик — Джошуа буду смотреть. Конечно, буду болеть за Усика. Однозначно за него. Не знаю, кто победит, но буду надеяться, что Усик выиграет.

Энтони — хороший боксёр, но буду болеть за Усика по-любому. Так особо бокс не смотрю сейчас. Но думаю, что за наших буду по-любому болеть и смотреть», — рассказал Поветкин в прямом эфире в своём «инстаграме».