Жорж Сен-Пьер рассказал, сколько зарабатывал в UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, какие гонорары получал, когда был бойцом лиги. Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.
«После того как я завоевал титул в 2008 году, я сделал большую ставку на себя и заявил UFC, что не собираюсь повторно подписывать с ними контракт. А потом, за день до моего боя с Джоном Фитчем, в UFC предложили мне бешеный контракт, так как не хотели, чтобы я стал свободным агентом.
Вы читали, что я зарабатывал $ 400 тыс. за бой? Нет. Я зарабатывал гораздо больше. Гораздо больше. Миллионы. Когда я был на пике своей карьеры, я зарабатывал миллионы», — приводятся слова Жоржа Сен-Пьера на сайте издания Wealth Simple.
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