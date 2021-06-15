Жорж Сен-Пьер рассказал, сколько зарабатывал в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, какие гонорары получал, когда был бойцом лиги. Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

«После того как я завоевал титул в 2008 году, я сделал большую ставку на себя и заявил UFC, что не собираюсь повторно подписывать с ними контракт. А потом, за день до моего боя с Джоном Фитчем, в UFC предложили мне бешеный контракт, так как не хотели, чтобы я стал свободным агентом.

Вы читали, что я зарабатывал $ 400 тыс. за бой? Нет. Я зарабатывал гораздо больше. Гораздо больше. Миллионы. Когда я был на пике своей карьеры, я зарабатывал миллионы», — приводятся слова Жоржа Сен-Пьера на сайте издания Wealth Simple.

