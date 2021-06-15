Веттори бросил вызов Пауло Косте, тот отреагировал

Боец UFC Марвин Веттори после поражения в титульном бое в среднем весе с Исраэлем Адесаньей бросил вызов Пауло Косте.

«Если Даррен Тилл сможет выйти в октагон, то я готов. Но, если честно, я бы ходил разнести этого алкаша, Пауло Косту. Если он, конечно, может отказаться от выпивки и подготовиться к бою», — сказал на пресс-конференции Веттори.

Коста не стал долго тянуть с ответом. Пауло опубликовал запись в своем «твиттере».

«Я смогу подраться с этим кретином, если он выйдет на бой в таком виде», — написал Коста, выложив фото Веттори с шортами задом наперёд.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Косты.

Перед боем с Адесаньей на промофотографиях Веттори предстал в шортах задом наперёд, чем вызвал удивление фанатов.