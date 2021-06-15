Веттори бросил вызов Пауло Косте, тот отреагировал
Поделиться
Боец UFC Марвин Веттори после поражения в титульном бое в среднем весе с Исраэлем Адесаньей бросил вызов Пауло Косте.
«Если Даррен Тилл сможет выйти в октагон, то я готов. Но, если честно, я бы ходил разнести этого алкаша, Пауло Косту. Если он, конечно, может отказаться от выпивки и подготовиться к бою», — сказал на пресс-конференции Веттори.
Коста не стал долго тянуть с ответом. Пауло опубликовал запись в своем «твиттере».
«Я смогу подраться с этим кретином, если он выйдет на бой в таком виде», — написал Коста, выложив фото Веттори с шортами задом наперёд.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Косты.
Перед боем с Адесаньей на промофотографиях Веттори предстал в шортах задом наперёд, чем вызвал удивление фанатов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
11:31
-
11:22
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
08:39
-
08:00
-
02:33
-
00:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:13
-
20:57
-
19:33
-
19:16
-
18:03
-
17:25
-
16:35
-
16:10
-
15:51
-
15:47
-
15:26
-
14:31
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:36
-
13:17
-
13:00
-
12:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам