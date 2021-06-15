Хабиб Нурмагомедов показал видео Дагестана из окна вертолёта. Кларенс Зеедорф отреагировал

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео, снятое из окна вертолёта. В видео показано, как выглядит город Дербент (Дагестан) с высоты птичьего полёта.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В комментариях отметился известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф. Он поставил эмодзи с изображением сложенных рук, означающих молитву, и сердца.
Фото: https://www.instagram.com/p/CQGeaXMK0ab/
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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