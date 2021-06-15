Минаков отреагировал на слова Тактарова о «несостоявшейся» карьере Виталия

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, прокомментировал слова ветерана MMA Олега Тактарова. Ранее Тактаров сказал, что Минаков «не состоялся» и расплатился карьерой за то, что «любил себя чуть меньше, чем своих друзей».
«Я разменял карьеру? Олег тоже, так скажем, хайпует. Я с большим уважением отношусь к нему. У Олега масштаб личности не меньше, чем у Фёдора Емельяненко. Я считаю, что он должен понимать это и нести что-то более созидательное.
Если он действительно считает так, как говорит, то вопросов нет. Надо мне действительно заниматься танцами, музыкой или ещё чем-то. Если это действительно его мнение, то оно имеет место быть. Если Тактаров на этом просто пытается привлекать к себе внимание, жёстко комментируя другие моменты, то я считаю, что это не совсем правильно, потому что он уважаемый человек», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
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