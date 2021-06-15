Ковингтон: Порье бьёт любителей в залах. Он всю жизнь будет сынком Хабиба

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал об отношении к бывшему временному чемпиону в лёгком весе Дастину Порье. По словам Ковингтона, Порье, который в сентябре 2019 года проиграл Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке, никогда не сможет всерьёз претендовать на пояс.

«Порье бьёт любителей в залах и кричит, что он чемпион мира. Но реальность такова, что он никогда не станет кем-то большим, чем просто гейткипером (середняком, который выделяется из основной массы бойцов, но не в состоянии стать чемпионом. — Прим. «Чемпионата»). Он всю жизнь будет сынком Хабиба», — заявил Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В июле Порье проведёт третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.