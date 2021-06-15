Минаков оценил шансы Волкова стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, оценил шансы тяжеловеса UFC Александра Волкова стать чемпионом лиги.

«Я спарринговал с ним год назад, поэтому и говорю, что он сейчас другой человек. Он стал мощнее, у него появилось понимание защиты от борьбы. У меня не получалось его переводить, но я начинал подготовку в разобранном состоянии. Однако я вижу, что он правильную защиту выбирает. Удары у него стали гораздо тяжелее. Я ощутил один раз: пропустил жёсткий джеб в лоб.

Минуты по три мы работали пару раз, но этого хватило, чтобы понять, что Саша другой. Он более уверенный в себе. Он прошёл нескольких топов, которые не могут не придать уверенности, поэтому я думаю, что пояс — вопрос времени. Саня его заберёт», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

В феврале Волков победил Алистара Оверима. 26 июня он сразится с Сирилем Ганом. Чемпионом UFC в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.