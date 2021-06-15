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Александр Поветкин сообщил, собирается ли отдавать сына в бокс

Александр Поветкин сообщил, собирается ли отдавать сына в бокс
Виталий Весёлый
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Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин рассказал, собирается ли отдавать сына в бокс.

«Когда отдам ребёнка в бокс? Посмотрим, пусть подрастёт. Он только жить начал. Но в любом случае отдам, потому что парень должен быть сильным. Мужик должен быть сильным», — сказал Поветкин в прямом эфире в своём «инстаграме».

41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.

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