Марат Балаев проведёт бой в Сочи на турнире ACA 126

Бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев проведёт бой с 36-летним бразильцем Жоао Ногейрой на турнире в Сочи.

«Легендарный Мотиватор принял решение изменить весовую категорию и продолжит карьеру в лёгком дивизионе. На радость большой армии поклонников Марат возвращается в клетку 15 июля боем против бразильца Жоао Ногейры», — приводит слова президента ACA Алексея Яценко «Матч ТВ».



45-летний Марат Балаев провёл в карьере 14 поединков, одержав в них 11 побед и 3 раза терпев поражения. На счету Ногейры 26 побед при 10 поражениях, а также 1 ничья.



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