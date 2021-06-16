Бой Розенстрайк – Блэйдс добавлен в кард UFC 266

Поединок в тяжёлом весе между 30-летним американцем Кёртисом Блэйдсом и 33-летним суринамцем Жаирзиньо Розенстрайк добавлен в кард UFC 266, сообщает BJ Penn.

Турнир UFC 266, который состоится 25 сентября, возглавит титульный бой в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой. Место проведения карда ещё не определено.

Кёртис Блэйдс, занимающий четвёртое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, в своём последнем поединке, состоявшемся в феврале на UFC Fight Night 185, уступил нокаутом Деррику Льюису. Всего на его счету 13 боёв в UFC, из которых он проиграл лишь три.

Жаирзиньо Розенстрайк, имеющий шестую позицию в рейтинге тяжёлого веса UFC, в недавнем поединке на UFC Fight Night 189 победил техническим нокаутом Аугусто Сакаи. Именно после этого боя он заявил о желании провести поединок с Блэйдсом. На счету Розенстрайка восемь боёв UFC, из которых он уступил в двух.