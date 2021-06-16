Россиянка Марина Мохнаткина поднялась на девятую строчку рейтинга Bellator. Организация опубликовала обновлённые рейтинги 16 июня.

В июне в Анкасвилле (Коннектикут, США) состоялся турнир Bellator 260. В предварительном карде в рамках полулёгкого веса Мохнаткина победила единогласным решением судей американку Аманду Белл (30-27, 30-27, 30-27).

В смешанных единоборствах в активе Мохнаткиной пять побед и два поражения. В дебютном поединке в марте 2019 года она уступила представительнице Австралии Джаней Хардинг.

Сильной стороной российской спортсменки специалисты называют борьбу, что подтверждают её победы на различных турнирах по самбо: девятикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка мира.