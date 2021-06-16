Мохнаткина поднялась на девятую строчку рейтинга Bellator
Поделиться
Россиянка Марина Мохнаткина поднялась на девятую строчку рейтинга Bellator. Организация опубликовала обновлённые рейтинги 16 июня.
В июне в Анкасвилле (Коннектикут, США) состоялся турнир Bellator 260. В предварительном карде в рамках полулёгкого веса Мохнаткина победила единогласным решением судей американку Аманду Белл (30-27, 30-27, 30-27).
В смешанных единоборствах в активе Мохнаткиной пять побед и два поражения. В дебютном поединке в марте 2019 года она уступила представительнице Австралии Джаней Хардинг.
Сильной стороной российской спортсменки специалисты называют борьбу, что подтверждают её победы на различных турнирах по самбо: девятикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка мира.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
06:10
-
03:39
-
02:56
- 15 июня 2021
-
22:40
-
21:10
-
19:32
-
18:21
-
16:00
-
15:27
-
14:11
-
13:56
-
12:43
-
12:29
-
12:00
-
11:31
-
11:22
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
08:39
-
08:00
-
02:33
-
00:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:13
-
20:57
-
19:33
-
19:16
-
18:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам