Джошуа и Усик могут провести два боя

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик могут провести не один поединок, а два. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Эдди Хирн подтвердил, что в контракте на бой с участием Энтони Джошуа и Александра Усика есть опция реванша (если Усик победит). Обе стороны согласились, несмотря на то что первый бой — это обязательная защита Джошуа. Соглашение также включает пункт о втором бое, если Усик проиграет», — написал журналист в своём «твиттере».