Бывший соперник Усика оценил шансы Александра в бою с Джошуа

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом дивизионе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. В ноябре 2018 года Усик победил Беллью техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Я точно знаю, насколько хорош Усик. Он невероятно талантлив. Лучший боксёр, с которым я когда-либо дрался. Но я не верю, что он достаточно большой и достаточно опасный, чтобы у Энтони возникли проблемы.

Да, он достаточно большой, чтобы доставить ему проблемы. Но я не думаю, что он протянет достаточно долго, чтобы победить его. Но в стойке он создаст проблемы для Джошуа, и тому придётся как-то избавиться от него. Усик будет оказывать давление, заставляя его отрабатывать на все деньги», — приводит слова Беллью TalkSport.