Шлеменко: мне приходится сталкиваться с огромной волной хейта в мой адрес
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что на него обрушилась большая волна хейта из-за его активной борьбы с алкоголизмом и наркоманией.
«Мне приходится сталкиваться с огромной волной хейта в мой адрес. Большими проплаченными суммами меня начинают уже пытаться всячески подавлять, как-то очернить, что-то про меня сказать, написать с подставных страниц.
Я хочу, чтобы люди это понимали и тоже подключались в это. И самое главное, чтобы они следили за своими детьми и близкими, чтобы мы их не потеряли», — цитирует Шлеменко Fightnews.info со ссылкой на интервью «12 каналу».
Ранее Шлеменко назвал боксёров, которых он хотел бы видеть в выставочном поединке с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.
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