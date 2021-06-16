Брат Хабиба Нурмагомедова потроллил сборную России по футболу перед матчем с Финляндией

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, потроллил сборную России по футболу перед матчем с национальной командой Финляндии на Евро-2020. По мнению Нурмагомедова-младшего, тактика сборной России — паническая атака.

Фото: https://www.instagram.com/usman_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, в первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Сегодня, 16 июня, команда Станислава Черчесова встретится со сборной Финляндии, которая в первом туре победила Данию (1:0). Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.